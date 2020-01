Veronica Ursida Instagram, vista sul decolleté strizzato nel corpetto: «Il massimo della femminilità» (Di martedì 7 gennaio 2020) Incanta, intriga e affascina l’ultimo scatto Instagram di Veronica Ursida: tra le dame del parterre di Uomini e Donne è – per molti – “sprecata”, ma tra gli scatti dell’account social a sprecarsi sono i complimenti. Un vero trionfo sotto la recentissima immagine della bionda trentasettenne. Un selfie bollente con vista sul decolleté, cui è riservato uno straordinario primo piano. Protagonista indiscussa del Trono Over, la Ursida è del programma pomeridiano una delle donne più corteggiate e ammirate. Ultimamente al centro dell’attenzione per la storia – burrascosa e altalenante – con Armando Incarnato, la wedding planner romana ha messo in luce tutta la sua bellezza. Avvenenza non meno esibita nell’ultimo scatto social. Veronica Ursida Instagram, befana spettacolare: “Fossero tutte così…” “Buona epifania a tutti e… un bacio a tutte le ‘Befane’ come me”, scrive la Ursida a ... Leggi la notizia su urbanpost

