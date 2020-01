Verona: Polizia, identificate 1300 persone durante le festività natalizie (Di martedì 7 gennaio 2020) Verona, 7 gen. (Adnkronos) - Il 2019 è terminato ed è già tempo di bilancio per il Compartimento di Polizia Ferroviaria “per Verona ed il Trentino Alto Adige” che, come ogni anno, ha intensificato i servizi per garantire vacanze serene ai turisti che hanno affollato le stazioni della provincia veron Leggi la notizia su liberoquotidiano

AvisPolPen : “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso” abeo.vr aviscomunaleverona polizia_penitenziaria_officia… - verona_viva : RT @lorenzodalai: Fecero il saluto nazista in una foto di gruppo: licenziati trenta agenti di polizia penitenziaria - montorio_verona : Velocità stradale: le strade controllate dalla Polizia locale (2°) -