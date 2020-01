Venezuela, Guaidò e i suoi sostenitori forzano l’ingresso del Parlamento: l’oppositore di Maduro giura di nuovo come presidente (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo il tentativo fallito ieri, durante il quale le forze dell’ordine lo avevano respinto, Juan Guaidò è riuscito a entrare in Parlamento insieme ai suoi sostenitori forzando l’ingresso sbarrato da un gruppo di agenti. L’oppositore di Nicolàs Maduro ha prima assunto la funzione di presidente dell’Assemblea Venezuelana e poi ha giurato nuovamente come presidente ad interim. “In nome di coloro che non hanno voce, delle madri che piangono per i loro figli, dei maestri che lottano, delle infermiere, degli studenti, dei prigionieri politici, in nome del Venezuela, giuro di compiere i doveri di presidente incaricato e di trovare soluzioni alla crisi”, ha dichiarato Guaidò. L'articolo Venezuela, Guaidò e i suoi sostenitori forzano l’ingresso del Parlamento: l’oppositore di Maduro giura di nuovo come presidente proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

