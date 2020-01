Veneto: Regione mette in vendita a Venezia immobili Ulss 3 per 8,7 mln euro (Di martedì 7 gennaio 2020) Venezia, 7 gen. (Adnkronos) – La Regione Veneto autorizza l’Ulss 3 Serenissima a mettere all’asta 32 beni immobiliari di proprietà, per un valore complessivo di 13,4 milioni di euro. I primi beni ad andare all’incanto saranno 22 appartamenti situati nel centro storico di Venezia, liberi da contratti di locazione, vincoli o servitù, tutti di valore superiore a 150 mila euro, per un ammontare complessivo della prima tranche del piano di alienazioni di 8,7 milioni di euro. La decisione di autorizzare l’azienda sanitaria Veneziana a mettere in vendita gli immobili, a partire da quelli immediatamente disponibili e di maggior valore, è stata data oggi dalla Giunta regionale e diventerà operativa dopo il parere di competenza della commissione Sanità del Consiglio Veneto. ‘Si tratta di una decisione importante, che porterà nuove risorse per il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

