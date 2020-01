Vedova nera: quando esce il nuovo trailer e anticipazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Vedova nera: quando esce il nuovo trailer e anticipazioni Una notizia interessante per tutti fan appassionati del Marvel Cinematic Universe: il 13 gennaio di quest’anno verrà lanciato un nuovo trailer del prossimo film che darà il “La” alla 4 Fase dei film Marvel: stiamo parlando di Vedova nera. Cate Shortland si è occupato della regia del film, mentre Jac Schaeffer ha lavorato alla sceneggiatura; la fotografia è a cura di Rob Hardy, mentre le musiche sono di Henry Jackman. La data di uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per l’1 maggio 2020. Prima di passare ai dettagli della trama e del cast del film, possiamo goderci il primo trailer lanciato dalla produzione il 3 dicembre 2019; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana. trailer Film Vedova nera Vedova nera: la trama La trama della pellicola è in realtà un prequel ... Leggi la notizia su termometropolitico

skyeyes_ : E niente. Non è che sia uno spoiler sostanziale, è arrivato per vie traversissime e quantomeno inaspettate, ma guar… - vedova_nera : RT @tokoubr: Le studio - vedova_nera : A vie il dort zebi -