“Vatti a nascondere”. Vieni da me, Caterina Balivo furiosa: è successo in diretta (Di martedì 7 gennaio 2020) Puntata ricca di colpi di scena quella di oggi di ‘Vieni da me’. Nella puntata di ieri, dove era ospite l’attore Carlo Buccirosso, aveva commesso una gaffe clamorosa scambiando Claudio Amendola con Michele Placido. “scusate, ho detto Placido, ma nella mia testa era Amendola. E’ colpa della Befana, non è arrivata la calza e quindi un calo di zuccheri…”. Ma non è finita qui. Nell’appuntamento odierno ha dapprima avuto un momento di imbarazzo durante l’intervista con Beatrice Scolletta. Quest’ultima ha iniziato a parlare del marito e dei suoi figli, ma Caterina non ha subito compreso l’argomento forse perché distratta. Fioretta Mari, un’altra ospite in studio, le ha quindi detto: “Tu fai troppo l’amore, devo parlare con tuo marito, perché ti sta dando al cervello”. Ma è accaduto anche dell’altro, andiamo a vedere ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

