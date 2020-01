Vanya Stone: «Paolo Ruffini? Ho avuto una relazione con lui mentre stava con Diana Del Bufalo» (Di martedì 7 gennaio 2020) Una “bomba” è stata sganciata da Vanya Stone a poche ore dalla messa in onda della prima puntata dello show La pupa e il secchione (e viceversa), che vede al timone Paolo Ruffini. Il conduttore toscano, noto anche per aver recitato in diversi cinepanettoni, è finito nel mirino del gossip per via della fine della relazione con Diana Del Bufalo, che appare ancora parecchio sofferenze sui social per la rottura. Vanya Stone, tatuatrice romana di 30 anni, nota per aver raccontato di aver subito molestie dal regista Fausto Brizzi, in una serie di storie su Instagram, ha rivelato di esser stata esclusa all’ultimo dal cast del format di Italia Uno per aver avuto una liason con Paolo Ruffini, quando questi era ancora fidanzato. Vanya Stone: «Paolo Ruffini? Ho avuto una relazione con lui mentre stava con Diana Del Bufalo» «Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione‘ e chissà chi lo ... Leggi la notizia su urbanpost

