Vanya Stone mostra le prove del tradimento di Paolo Ruffini quando era fidanzato con Diana Del Bufalo (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) La storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è ormai finita e in molti hanno pensato che fosse per un tradimento o più tradimenti del conduttore e adesso sembra arrivare una conferma da parte di Vanya Stone, diretta interessata (foto). Lei è una bellissima tatuatrice romana e sembra molto arrabbiata per più di un motivo, soprattutto perché domani parte La pupa e il secchione e lei all’ultimo momento è stata esclusa. Vanya sembra sicura che la colpa dell’esclusione sia da attribuire a Ruffini. Tutto sembra nascere da una relazione che i due avrebbero avuto quando Paolo era fidanzato ancora con Diana. Se è tutto vero o meno noi non possiamo saperlo ma intanto la Stone sui social ha già condiviso, indizi e commenti, tutto contro il presunto traditore. Nelle IG Stories ha pubblicato numerose foto con l’attore toscano, la confessione clamorosa mentre la Del Bufalo sembra rispondere dalle ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

notizieit : Chi è Vanya Stone: tutto sulla ragazza che accusa Ruffini - LaMammaN1 : Vanya Stone pubblica le foto con Ruffini:Ha tradito Diana e mi ha esclus... - infoitcultura : Vanya Stone, chi è la trentenne tatuatrice romana che accusa Paolo Ruffini -