Vanya Stone attacca Paolo Ruffini: “Abbiamo avuto una relazione mentre stava con Diana” (Di martedì 7 gennaio 2020) Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? La ragazza pensa che l’abbia scartata da La pupa e il secchione a causa del loro flirt Al centro dell’attenzione del gossip nelle ultime ore Paolo Ruffini, il noto ed amato conduttore è stato pesantemente attaccato sui social da Vanya Stone, una tatuatrice romana di 30 anni. Oggi 7 gennaio tornerà in onda La pupa e il secchione e viceversa, il programma sarà condotto da Paolo Ruffini su Italia Uno. A quanto pare la Stone non prenderà parte al programma perché il conduttore l’ha scartata. Il motivo? Un flirt segreto che i due avrebbero avuto quando lui era impegnato sentimentalmente con Diana Del Bufalo. Ieri, tramite alcune Instagram Stories, Vanya ha svelato: “Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma. Mi avevano mandato il precontratto ma ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

LaMammaN1 : Vanya Stone pubblica le foto con Ruffini:Ha tradito Diana e mi ha esclus... - infoitcultura : Vanya Stone, chi è la trentenne tatuatrice romana che accusa Paolo Ruffini - infoitcultura : Vanya Stone, i selfie intimi con Paolo Ruffini: «Ha tradito Diana Del Bufalo con me, poi mi ha esclusa da La Pupa e… -