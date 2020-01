Vandali in azione nella Galleria Umberto a Napoli, abbattuto l’albero di Natale (Di martedì 7 gennaio 2020) Questa volta l’albero dei desideri in Galleria Umberto non è stato rubato, ma qualcuno lo ha fatto cadere e lasciato sul pavimento tra rami schiacciati e lettere strappate. Galleria Umberto | Era scampato quest’anno ai furti, ma i Vandali lo hanno ugualmente colpito abbattendolo la scorsa notte, a poche ore dalla sua rimozione prevista per … L'articolo Vandali in azione nella Galleria Umberto a Napoli, abbattuto l’albero di Natale proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

