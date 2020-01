Valentine Demy torna al porno, con Max Felicitas, per guarire dalla depressione (Di martedì 7 gennaio 2020) Valentine Demy torna su un set di un film porno e gira delle scene con Max Felicitas per curarsi dalla depressione di cui ha sofferto dopo aver abbandonato il mondo a luci rosse dieci anni fa. Valentine Demy torna nel mondo del porno per sconfiggere la depressione, a dieci anni da quello che era sembrato il suo definitivo addio alle scene a luci rosse. La Demy, al secolo Marisa Parra, è stata convinta dal collega Max Felicitas a tornare sul set e girare una scena del film La zia di Pisa è una gran maiala. Valentine Demy è stata campionessa di culturismo, al cinema è arrivata con alcuni film di Tinto Brass come Snack Bar Budapest e Paprika. Nel mondo del porno invece ha debuttato nel 1994 riscuotendo un gran successo, ma nel 2010 ha deciso ... Leggi la notizia su movieplayer

sezymura : RT @MaxFelicitas: VALENTINE DEMY TORNA NEL PORNO - notizieit : Valentine Demy, il porno a 56 anni: “Voglio guarire dalla #depressione” - zazoomnews : Valentine Demy torna al porno a 56 anni: “Quando ho smesso sono caduta in depressione” - #Valentine #torna #porno… -