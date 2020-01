Valentine Demy torna al porno a 56 anni: “Quando ho smesso sono caduta in depressione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Valentine Demy decide di tornare al mondo dell’hard dopo una lunga pausa. Lei, che è stata una delle pornostar italiane più celebri degli anni Novanta, aveva detto basta ai film ma oggi, a 56 anni ci ripensa e accetta di girare nuovamente. Come riporta TgCom, l’attrice ha motivato il suo ritorno al mondo dell’hard come la cura a uno stato di depressione nel quale è entrata proprio dopo la scelta di lasciare la sua vita precedente. Quando ho smesso di girare film porno sono caduta in depressione. Ora che ho ripreso spero di guarire nuovamente. Il ritorno dopo 10 anni di assenza Il ritorno alle scene di Valentine Demy sarà una scena con l’attore porno Max Felicitas, giovane pornoattore che ha colto il trend di questo momento storico, ovvero la nostalgia, facendosi venire in mente di andare a ripescare una vecchia gloria di questo genere che tanto ... Leggi la notizia su forzazzurri

