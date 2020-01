Valencia: come funziona il 442 di Celades (Di martedì 7 gennaio 2020) Celades ha raccolto a Valencia la pesante eredità di Marcelino. Non sta cambiando molto dal punto di vista tattico Il Valencia domani si gioca la semifinale della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Pur avendo cambiato qualcosa nella prima costruzione, il 442 di Celades è molto simile a quello di Marcelino (allenatore che ha sostituito a settembre). Soprattutto in fase offensiva. Se i 442 del calcio moderno tendono ad avere ali molto dentro al campo (che è un 4231), quello del Valencia utilizza le catene laterali in modo più verticale. Ala e terzino tendono a ricevere larghi, cercando in continuazione combinazioni tra loro per andare al cross. Si vede nella slide sopra. Il Valencia tende a sguarnire il centro e ad attaccare soprattutto in fascia, anche se ciò spesso è un limite contro le squadre più chiuse: mancano forse qualità ed estro tra le linee Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AndreaGeniola : Su come, dove e se le sinistre sono nazionaliste in quanto nazionali. Tra i tanti, da leggere, questo nuovo libro,… - RiccardTrentin : #Diabete in #viaggio ed #alimentazione e #curiosità. Una bevanda tipica di #Valencia che a mio avviso un viaggiator… - StarfishStls : @Louisthebesty Ma sei italiana vero? Come mai sei finita a vivire a Valencia? -