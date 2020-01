Va in vacanza in Thailandia e al ritorno in Italia scopre di aver contratto una rara malattia sessuale (Di martedì 7 gennaio 2020) Va in vacanza in Thailandia e torna con una grave e rara infezione nel sangue trasmessa da rapporti sessuali non protetti. È quello che è capitato ad un 45enne di Treviso dopo un soggiorno nel sud-est asiatico durante le feste natalizie. Appena rientrato in Italia l’uomo si è subito rivolto al Cà Foncello del capoluogo veneto. Qui è stato curato e seguito dal reparto di Malattie Infettive diretto da Pier Giorgio Scotton e gli è stata diagnosticata un’infezione disseminata da gonococco, una forma molto rara della malattia che si trasmette attraverso rapporti non protetti e che finisce per intaccare il sangue, non lesinando in lesioni cutanee e infilandosi perfino nelle articolazioni. Infatti, il germe è stato individuato dopo un prelievo di liquido nel ginocchio del paziente. Anche se come, spiega il dottor Scotton a Il Gazzettino, il problema più grande è che il germe sta diventando ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

