Va a visitare la suocera al cimitero in compagnia della moglie, ma muore schiacciato sotto la sua lapide (Di martedì 7 gennaio 2020) Una tragica vicenda accaduta in Pennsylvania una settimana prima di Pasqua, che ha dell’incredibile per le dinamiche con cui si è svolto l’accaduto, ma soprattutto per il luogo che lascia spazio per qualsiasi battuta di humor nero che possa venire alla mente. muore al cimitero mentre è in visita ad un defunto. Nulla di più assurdo! Stephen WoYtack, 74enne di Throop, si reca come d’abitudine a far visita alla tomba della suocera defunta in compagnia della moglie, e in vista delle festività pasquali imminenti, i due decidono di decorare la tomba con una croce. La pesantissima pietra della lapide, però, gli cade sul corpo schiacciandolo. Ovviamente la moglie spaventatissima corre a cercare soccorsi e chiama disperata il guardiano del cimitero affinchè possa darle aiuto; il custode chiama prontamente i soccorsi e si reca sul luogo dell’accaduto cercando di liberare il ... Leggi la notizia su baritalianews

coma_girl : Abbiamo portato suocera a visitare la centrale montemartini, per distrarla un po'. - ma guarda come sono conserva… -