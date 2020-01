Usa, Trump junior e la foto con Hillary Clinton dietro le sbarre (Di martedì 7 gennaio 2020) «Lock her up! Lock her up!»: così cantavano i supporter del presidente Donald Trump durante la campagna elettorale del 2016 nei confronti della sfidante Dem Hillary Clinton. Una minaccia velata, una richiesta di vendetta o di giustizia secondo i punti di vista, diventata slogan politico, leggenda e folklore ancora attuale, come dimostrano le foto postate su Instagram da Donald Trump junior, figlio maggiore del presidente Trump. Un simbolo utile in vista delle elezioni foto in cui il giovane Trump (42 anni), si mostra sorridente con in mano un fucile d’assalto AR-15. Sul caricatore sono disegnati la Croce di Gerusalemme, usata dai Templari durante le Crociate – un riferimento in apparenza non casuale visito il crescere di tensioni in Medio Oriente dopo l’uccisione del Generale iraniano Soleimani – e una sagoma di Hillary Clinton dietro le sbarre, che ... Leggi la notizia su open.online

trash_italiano : io: *uso 5 secondi di canzone coperta da copyright* Twitter: 'TI BLOCCHIAMO L'ACCOUNT AREVUÀ' Trump: *usa Twitter… - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #Soleimani, cos’è il regime teocratico islamista dell’Iran.… - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Se l'Iraq ci caccia, dovrà restituire i soldi spesi per la base militare Usa' #ANSA -