Usa negano a Zarif visto per New York

Secondo una fonte dell'amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno negato al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif il visto che gli avrebbe consentito di partecipare a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, in programma giovedì prossimo. La notizia potrebbe accrescere la tensione, già alta, tra Washington e Teheran dopo il raid americano che ha causato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani.(Di martedì 7 gennaio 2020)

