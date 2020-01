Usa-Iran, Trump: «Rispetterò la legge sui siti culturali». E sul ritiro dall’Iraq: «Ora sarebbe la cosa peggiore» (Di martedì 7 gennaio 2020) Nei giorni scorsi Donald Trump aveva avvertito Teheran che non avrebbe risparmiato il suo patrimonio culturale nel caso di una risposta del governo Iraniano all’uccisione del generale Soleimani. Il presidente americano ora fa marcia indietro e annuncia dalla Casa Bianca di voler «rispettare la legge» dopo aver minacciato più volte di colpire i siti culturali dell’Iran. Ma il suo tono resta polemico: «Se quella è la legge, mi piace rispettare la legge» mentre «a loro è permesso mutilare» e «uccidere la nostra gente». President Trump on threat to target Iranian cultural sites: "We are, according to various laws, supposed to be very careful with their cultural heritage…If that is what the law is, I like to obey the law." pic.twitter.com/PqymBkNzOi— MSNBC (@MSNBC) January 7, 2020 Durante la visita del premier greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente ... Leggi la notizia su open.online

