Usa-Iran, ora rischiamo una guerra mondiale? (Di martedì 7 gennaio 2020) Molte persone, impressionate dall?uccisione da parte degli Usa del generale Soleimani, si chiedono se stiamo scivolando verso la terza guerra mondiale, tanto più che l?Iran ha... Leggi la notizia su ilmessaggero

robertosaviano : Con questo disegno @ManaNeyestani racconta le manifestazioni di cordoglio in Iran per il generale Soleimani. L'Iran… - Avvenire_Nei : Il #Papa: la #guerra porta solo morte, tenere accesi dialogo e autocontrollo - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… -