USA in massima allerta, Shamkhani: “13 piani per vendicarci!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli Usa in allerta, la situazione in Iran è ormai davvero molto complessa. Quello che è accaduto dopo l’uccisione di Soleimani destabilizza e non poco gli equilibri geopolitici. Gli USA sono in allerta massima. La tensione non si abbassa affatto ed anzi sale a dismisura dopo che anche oggi ci sono state delle manifestazioni per … L'articolo USA in massima allerta, Shamkhani: “13 piani per vendicarci!” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

