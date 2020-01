Usa, il Pentagono porterà sei bombardieri nell’Oceano Indiano (Di martedì 7 gennaio 2020) La Cnn preannuncia l’avvio dei bombardieri verso la base britannica Diego Garcia. Il Governo americano sta dunque preparando un eventuale attacco all’Iran. Il Governo americano continua a prepararsi in vista di quello che potrebbe essere il primo vero attacco nei confronti dell’Iran. Nel giorno dei funerali di Soleimani, fatto uccidere proprio su ordine del presidente … L'articolo Usa, il Pentagono porterà sei bombardieri nell’Oceano Indiano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

