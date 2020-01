Una Vita anticipazioni: nasce MILAGROS, figlia di RAMON e TRINI. Ma… (Di martedì 7 gennaio 2020) Un lieto evento caratterizzerà le prossime puntate italiane di Una Vita: TRINI Crespo (Anita Del Rey) darà infatti alla luce la piccola MILAGROS. La nascita della figlia della donna e di RAMON Palacios (Juanma Navas) verrà però accompagnata da alcuni sviluppi inquietanti… Una Vita, news: TRINI indirettamente responsabile dell’aborto di Celia Soffermandoci a fondo sulle anticipazioni scopriamo che tutto prenderà il via nel momento in cui TRINI accuserà dei forti mal di testa; visto che in quei precisi istanti si troverà da sola in casa, la Crespo chiederà a Celia (Ines Aldea) di recarsi in farmacia per comprarle una “miracolosa” tisana. Se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete dunque già che la signora Alvarez Hermoso sceglierà di fare il piacere all’amica ma, agendo in tale maniera, andrà incontro ad una profonda sofferenza. Una ... Leggi la notizia su tvsoap

