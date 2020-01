Una Vita, anticipazioni: Lucia lascia Samuel all’altare (Di martedì 7 gennaio 2020) Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita. Samuel riuscirà a convincere Lucia a sposarlo, ma la donna gli riserverà un’amara sorpresa proprio quando starà per pronunciare i voti nuziali. Nel frattempo, i problemi economici dell’Alday non gli daranno pace. anticipazioni Una Vita: Samuel e Lucia all’altare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) certa di non poter aver l’amore di Telmo, finirà per accettare la proposta di matrimonio di Samuel Alday (Juan Gareda). Samuel dovrà fare in fretta, se vuole che il patrimonio della sua ‘amata’ diventi suo. Non dimentichiamo poi che l’Alday è vessato da Jimeno, che pressa affinché l’ex gioielliere gli ridia i soldi che gli ha prestato. Il matrimonio di Lucia e Samuel però, avrà un esito decisamente inaspettato. La cerimonia verrà celebrata lontano dal quartierino, in modo che il Martinez non possa ... Leggi la notizia su kontrokultura

