Una vita anticipazioni 8 gennaio 2020: Flora sospetta che Iñigo sia finito in un brutto giro (Di martedì 7 gennaio 2020) Nella puntata di Una vita, in onda martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5, il comportamento di Iñigo farà nascere parecchi sospetti in Flora: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di mercoledì 8 gennaio 2020 e le anticipazioni si distaccano dalla vicenda di Telmo e Lucia per concentrarsi sulle scommesse di Iñigo. Iñigo ha infatti deciso di partecipare, da spettatore, a un incontro di box, in compagnia di un ex pugile, che dovrebbe dargli dei consigli per capire quale sarà il pugile vincente e su chi, dunque, convenga scommettere. Flora, però, comincia a nutrire dei sospetti sul pasticciere, che comunica puntualmente a Leonor: Iñigo è finito in un brutto giro? Una vita tornerà domani, 8 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla ... Leggi la notizia su movieplayer

amnestyitalia : Nascere donna ed essere di origine #rohingya significa, molto probabilmente, essere destinata a una vita fatta di p… - vaticannews_it : #6gennaio “Adorare è un gesto d’amore che cambia la vita”. L’omelia di #PapaFrancesco per l’Epifania è incentrata s… - micillom5s : #quota100 Confermata anche nella Legge di Bilancio. Giusto che chi ha lavorato per una vita possa godersi la merit… -