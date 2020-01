Un video della tv iraniana mette in scena l’omicidio di Trump: «Hai iniziato la guerra, noi la finiremo» – Video (Di martedì 7 gennaio 2020) Nel giorno in cui il Parlamento iraniano ha dichiarato “il Pentagono un’organizzazione terroristica” come conseguenza dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, deceduto in un raid statunitense lo scorso 3 gennaio, ha iniziato a circolare in rete un video di minaccia contro Donald Trump. Il video, della durata di pochi secondi, è stato diffuso su Twitter dall’Istituto di ricerca americano sul Medio Oriente “Memri”. Le immagini mostrano un cecchino – probabilmente iraniano – mirare al presidente degli Stati Uniti mentre è intento a proclamare un discorso. Iranian video Depicts Assassination of President Trump as Revenge for Soleimani’s Death; Caption Reads: “If You Begin the War, We Will End the War” pic.twitter.com/onJs0wRjwO— MEMRI (@MEMRIReports) January 7, 2020 Nella simulazione, a seguito di diversi spari, si vede Trump ... Leggi la notizia su open.online

