UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 8 gennaio 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5413 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 8 gennaio 2020: La tensione che cresce sempre di più tra Filippo e Serena spinge quest’ultima a prendere una difficile decisione… La trattativa per l’ingaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) al Vulcano si complica per via dell’intervento di Vittorio (Amato D’Auria)… Giulia (Marina Tagliaferri) è sempre più presa dalla sua amicizia di chat con Marcello… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 8 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

seiosonoio : è da ieri che canto la sigla di un posto al sole - LinkaTv : E' iniziato Un posto al sole su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - MauriNewWorld : RT @Vivilavitafull: La società si basa quasi interamente sul malcostume della compravendita: tu ti fai corrompere e diventi cieco al malaff… -