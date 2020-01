Ultimi sondaggi politico elettorali, il centrodestra vola vicino al 50%, stabile il Pd, in forte calo il M5S (Di martedì 7 gennaio 2020) Una situazione politica che può mutare in qualsiasi momento. L’Italia ha un governo ma sembra anche agli alleati esteri, un esecutivo molto fragile. La riprova è stata che subito dopo l’intervento in Iran delle forze degli Stati Uniti d’America, il segretario generale americano, braccio destro di Trump, Mike Pompeo non ha per nulla interpellato i vertici italiani per informarli sull’accaduto. Cosa che invece è stata fatta per altri paesi della comunità europea. In questo stato di perenne instabilità di governo ad avvantaggiarsene sono le forze di opposizione. In particolare volano nei sondaggi la Lega e Fratelli d’Italia. La Lega è stabilmente il primo partito in Italia con il 31,2% delle intenzioni di voto. Un anno fa a gennaio 2019, il Carroccio si attestava al 31,7% delle intenzioni di voto. In un anno il consenso della Lega, quindi, è rimasto stabile. Matteo ... Leggi la notizia su baritalianews

