Uccide l'anziana che lo ospita. Delitto e castigo alle porte di Milano (Di martedì 7 gennaio 2020) È una storia di speranza finita male quella di Damian Dobrev Borisov, il ragazzo bulgaro che ha confessato di avere ucciso Carla Quattri Bossi, la novantenne trovata morta ieri nella sua abitazione al podere 'Ronchetto', estrema periferia sud di Milano. Accolto nella cascina gestita dai familiari dell'anziana nell'ambito di un progetto del Comune per giovani in difficoltà, il ventunenne ha ammesso di averla colpita al capo con un barattolo di marmellata. "Non avevo intenzione ammazzarla, ho avuto uno scatto di rabbia perché non voleva darmi i pochi euro che le chiedevo", è la versione resa da Borisov agli inquirenti della Mobile, diretti da Marco Calì, ai quali ha raccontato di avere portato via alla donna 150 euro, "spesi poi in alcolici". Il giovane è apparso "prostrato e, a tratti disperato" quando ha deciso di spiegare cosa fosse successo la notte precedente. Fonti ... Leggi la notizia su agi

