Tuttosport | il West Ham ha offerto 22 milioni per Lobotka | ma lo slovacco ha detto no

È ancora fermo l'affare Lobotka, il Napoli aspetta l'ok del Celta Vigo per l'inserimento del centrocampista slovacco e a quanto pare la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime. Intanto, secondo quanto riporta Tuttosport, dall'Inghilterra il West Ham avrebbe fatto un'offerta per Lobotka superiore a quella del Napoli, ma il calciatore avrebbe detto no confermando la sua volontà di vestire l'azzurro Per questo motivo ha detto no all'inserimento in extremis del West Ham. Gli inglesi hanno presentato al Celta un'offerta migliore. Il West Ham, che segue lo slovacco dall'estate, era disposto a versare nelle casse degli spagnoli 22 milioni di euro, quanto chiedeva il presidente del Celta Carlos Mourino. Il Napoli ha migliorato la proposta rifiutata a Natale, quando aveva proposto 18 milioni più due di bonus. Adesso gli azzurri sono ...

