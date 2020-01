Turismo e occupazione, l’Italia è prima in Europa con 4,2 milioni di posti di lavoro (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Turismo, che molti definiscono “il petrolio dell’Italia“, è un settore in salute e in grado di generare nuovi posti di lavoro, dati Eurostat alla mano. Nel 2019, secondo il report Tourism Satellite Accounts in Europe, sono stati creati 16,5 milioni di posti di lavoro relativi all’attività turistica in 15 Paesi dell’Unione europea. Tra questi, in cima alla classifica c’è l’Italia: 4,2 milioni di posti di lavoro nati grazie al settore turistico. Ma il report di Eurostat si sofferma anche su altri aspetti. Guardando alla spesa dei turisti nei Paesi che visitano, la Francia registra gli introiti più alti: 64.221 milioni di euro, pari al 16% della spesa turistica totale nell’Ue (405.000 milioni di euro). Al secondo posto si posiziona la Spagna (59.213 milioni di euro), terza l’Italia (48.148 milioni di euro, 12% del ... Leggi la notizia su open.online

