Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran: ecco il patrimonio che andrebbe perso (Di martedì 7 gennaio 2020) I siti culturali che Trump vuole bombardare in Iran Dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) nel raid condotto dagli Usa il 3 gennaio sull’aeroporto di Baghdad, la crisi tra Stati Uniti e Iran sembra ai suoi massimi storici, e ora Trump minaccia di bombardare i siti culturali in Iran. In uno dei suoi tweet relativi alla crisi innescata con l’uccisione del comandante dei Pasdaran, il presidente Usa ha annunciato l’intenzione di colpire 52 siti del patrimonio culturale Iraniano nel caso in cui Tehran prendesse di mira obiettivi Usa per vendicarsi. “L’Iran ha rilasciato dichiarazioni molto dure sull’intenzione di colpire alcuni obiettivi USA come vendetta per il fatto che noi abbiamo liberato il mondo dal loro leader terrorista che aveva appena ucciso un americano”, ha scritto Trump su Twitter. “Quanto segue ... Leggi la notizia su tpi

