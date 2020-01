Trump fa uccidere Soleimani per essere rieletto (Di martedì 7 gennaio 2020) C'è un virus che contagia opinioni, comportamenti e decisioni della classe dirigente nello scacchiere internazionale: la sindrome del potere ad ogni costo, la rincorsa del consenso. Non ha futuro un Paese contagiato da questo virus, non hanno futuro gli USA di Trump, che per riconquistare voti perduti per l'impeachment, per sventare il pericolo di non essere rieletto, fa uccidere Soleimani. Non hanno futuro gli USA di Trump, che fomentano la reazione iraniana che sarà di lungo periodo, per (...) - Tribuna Libera Leggi la notizia su feedproxy.google

