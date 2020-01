Trump fa leva sulla paura per vincere le elezioni. Una strategia che i cittadini Usa conoscono bene (Di martedì 7 gennaio 2020) Quest’anno, a novembre, ci sono le elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Quando analizziamo ciò che sta accadendo in Medio Oriente e nel mondo dopo il raid di Donald Trump, non possiamo non tenere conto di questo. L’impeachment, il Russiagate e la presenza di avversari forti come il democratico Joe Biden hanno a mio avviso spinto Trump a giocare la potente arma della paura per vincere le prossime elezioni. Il raid del 3 gennaio con cui l’esercito Usa ha ucciso il generale iraniano Soleimani ha provocato un’escalation di tensioni fra Medio Oriente e Stati Uniti. Migliaia di iraniani sono scesi in piazza contro il presidente americano, mentre il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato che il suo Paese “vendicherà” la morte del generale. Una tensione che Trump ha puntualmente alimentato, nonostante le richieste degli alleati europei di abbassare i toni. Con dei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

