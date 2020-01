Trump agita il Medio Oriente (e gli Usa): ma ha una strategia? (Di martedì 7 gennaio 2020) Scontro Iran – Stati Uniti, Donald Trump continua ad alzare il livello della tensione con moniti e avvertimenti a Teheran. Con il mondo occidentale (ma non solo) che mostra una cosciente preoccupazione per il contrasto tra l’Iran e gli Usa, il presidente statunitense Donald Trump agisce, parla e scrive come se nulla fosse. Continua ad alzare l’asticella della tensione, provoca i suoi avversari. Come se cercasse una scusa per affondare il colpo magari approfittando del momento di smarrimento causato dalla morte del Generale Soleimani. Tensione Iran, Trump manda moniti su Twitter (e discute anche con il Congresso) Va detto che anche a livello nazionale Trump non sta raccogliendo ciechi consensi per la sua iniziativa contro l’Iran. Le opposizioni chiedono un confronto e chiedono soprattutto di poter vedere i documenti della CIA su Soleimani. Il sospetto è ... Leggi la notizia su newsmondo

