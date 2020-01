Truffe alle assicurazioni, blitz della polizia stradale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – E’ in corso tra le province di Napoli e Avellino un’operazione della polizia finalizzata all’esecuzione di misure cautelari disposte dalla Procura di Roma nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale dedita alle Truffe ai danni delle compagnie assicurative e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell’operazione sono impegnati 50 uomini della polizia stradale di Roma e Napoli. L'articolo Truffe alle assicurazioni, blitz della polizia stradale proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

