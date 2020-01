Trieste, il vescovo si scaglia contro chi associa Gesù alle "sardine" (Di martedì 7 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il vescovo di Trieste, mons.Giampaolo Crepaldi, si scaglia contro chi ha accostato Cristo alle "sardine". L'attacco centrale è destinato agli "intellettuali liberal" Monsignor Giampaolo Crepaldi non concorda con chi equipara Gesù Cristo al movimento delle "sardine". Il vescovo di Trieste, che è un noto ecclesiastico conservatore, non si è smentito, quando ieri ha pronunciato l'omelia in occasione della festa della Epifania: il consacrato non ha timore, rispetto all'andazzo, di essere identificato come battitore libero. Il presule incaricato in Friuli Venezia Giulia, pur non citando in modo diretto coloro che hanno usato associare il fondatore del cristianesimo al movimentismo anti-Salvini - quello che si sta sviluppando nelle piazze italiane e che ora si prepara alla trasformazione in partito - ha usato parole chiarissime, estendendo il ragionamento anche ad ... Leggi la notizia su ilgiornale

CAvondet : RT @Louis10147346: Trieste,omelia del vescovo Crepaldi contro intellettuali liberal: Gesù non era gay o sardina - franco25858172 : RT @PaoloTarantola: Il vescovo: «Blasfemo chi dipinge Gesù come gay, pedofilo o sardina» - MariangelaErcu3 : RT @Louis10147346: Trieste,omelia del vescovo Crepaldi contro intellettuali liberal: Gesù non era gay o sardina -