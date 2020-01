Trieste, consigliere di estrema destra “Non sapevo come gay facessero l’amore e sono andato su Youporn. È atto satanico” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Io sono di religione cristiana e per noi certe cose sono sataniche come l’atto omosessuale. Non va bene per i cristiani, mi dispiace. Provate a leggere qualche articolo. Infatti, tutte le sette di satanisti spingono sempre più per l’approvazione dell’LGBT e di questo mondo così“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), il consigliere comunale Fabio Tuiach (ex Lega, ex Forza Nuova, ora iscritto nel Gruppo Misto) tenta di spiegare i suoi recenti e contestati post omofobi su Facebook. Il pugile triestino ha stigmatizzato l’amore omosessuale, scatenando le condanne ferme del Pd e del M5s locali, che hanno chiesto dal sindaco Dipiazza una presa di posizione sulle gravi affermazioni di Tuiach. Quest’ultimo, dal canto suo, difende il proprio assunto: “Mi accusano di voler tornare al Medioevo? Beh, quella è stata l’epoca in cui è stato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

