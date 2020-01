Treofan, Piero De Luca: “Vertenza ferma al palo ma la battaglia continua” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Oggi sono tornato a Battipaglia per manifestare, ancora una volta, il mio pieno sostegno ai lavoratori della Treofan e alle loro famiglie. Continuerò a rappresentare con forza le loro istanze a livello nazionale e territoriale” Lo scrive il deputato Dem Piero De Luca in una nota stampa. “Dopo la delibera del Consorzio Asi-continua De Luca- che ha avviato la revoca della concessione dei terreni della Treofan non utilizzati dalla Jindal, e dopo l’ultimo incontro del 29 ottobre al Ministero, la vertenza Treofan è purtroppo ancora ferma al palo. Mi impegnerò da subito affinché venga convocato un nuovo tavolo di confronto al MISE per discutere del futuro dell’azienda, analizzando concretamente le proposte di reindustrializzazione fin qui pervenute e, nel frattempo, chiederò una proroga di sei mesi della cassa integrazione ... Leggi la notizia su anteprima24

sudtelevision : Visita di Piero De Luca alla Treofan Italy Battipaglia -