Trenta alloggia ancora nella casa di Roma nonostante le polemiche (Di martedì 7 gennaio 2020) L’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta alloggia ancora, nonostante le polemiche, nell’appartamento di Roma assegnatole dallo Stato. L’alloggio era stato riassegnato al marito, un ufficiale dell’Esercito Italiano che ne aveva fatto richiesta. Trenta, inoltre, aveva spiegato che “per evitare ulteriori aggravi economici sull’amministrazione (l’alloggio ndr.) è stato riassegnato a me”. Tuttavia la polemica contro l’ex ministro era nata dopo la scoperta di un’altra casa che Trenta possedeva a Roma. La richiesta per il secondo alloggio, infatti, è venuta per comodità. L’appartamento era “più vicino alla sede lavorativa, nonché per opportune esigenze di sicurezza e riservatezza”. Trenta, l’appartamento a Roma Nell’aprile del 2019 a Elisabetta Trenta viene riassegnato l’appartamento a Roma, ... Leggi la notizia su notizie

