Travolto e ucciso per il furto del cellulare: “Volevo solo fermarlo” (Di martedì 7 gennaio 2020) Vincenzo Iorio è accusato di omicidio volontario: il 43enne di Imola ha Travolto e ucciso un uomo dopo che quest’ultimo aveva rubato il cellulare del figlio. Di fronte al Pubblico Ministero nel corso del suo interrogatorio di garanzia, però, si sarebbe difeso. “Non volevo assolutamente ucciderlo – ha spiegato Vincenzo -, ma soltanto fermarlo per fargli capire che doveva lasciare stare mio figlio”. Purtroppo il suo gesto ha causato la morte di un 34enne, Mohamed Amine El Fatine. Imola, uomo Travolto e ucciso Un episodio senza precedenti: un uomo di 43 anni, Vincenzo Iorio, ha Travolto e ucciso con il suo Suv un uomo di 34 anni, Mohamed Amine El Fatine. Il motivo del gesto dell’imolese era difendere il figlio dal furto del cellulare. Tuttavia, le difese del 43enne di fronte al Pubblico Ministero non hanno convinto i giudici. Vincenzo è accusato di omicidio ... Leggi la notizia su notizie

