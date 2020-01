Travolge e uccide con il Suv il marocchino che aveva rubato il cellulare al figlio (Di martedì 7 gennaio 2020) L’accusa è pesantissima: omicidio volontario aggravato per avere investito e ucciso un 24enne marocchino che aveva rubato lo smartphone al figlio. Il dramma è avvenuto domenica scorsa, 5 gennaio, intorno alle 22.30, a Imola, in provincia di Bologna. Dopo avere compiuto il fatto, l’investitore, 43 anni, V.I. le sue iniziali, si è costituito alla polizia in stato confusionale e ha confessato l’accaduto. Come si apprende da varie testate, già nei giorni precedenti all’omicidio, l’investitore aveva avuto una lite con la vittima per via del furto subito, avvenuto a fine anno, dal figlio 17enne. Tra l’altro, l’uomo aveva denunciato il nordafricano alla Polizia come autore della rapina ed erano in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. LEGGI ANCHE: Alessandro Borghese shock: “Ho scoperto di avere un figlio”. Nel frattempo, ... Leggi la notizia su cronacasocial

