Trapelate le prime immagini della PlayStation 5 | nuovi dettagli rivelati al CES 2020

Il CES è come ogni anno una kermesse dedicata al mondo della tecnologia, e quest'anno Sony ha scelto di parteciparvi rivelando al pubblico di appassionati nuovi dettagli in merito all'attesissima PlayStation 5. Sono in molti a pensarlo: sebbene sarà previsto anche il lancio della futura nascitura di Microsoft, il 2020 sarà molto probabilmente l'anno della …

