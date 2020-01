Tragedia Valle Aurina, il dramma di Janine: sopravvissuta al cancro e morta investita (Di martedì 7 gennaio 2020) “Comincia la giornata con un sorriso perché non puoi mai sapere quando finirà” aveva scritta la 22enne tedesca, vittima del terribile incidente stradale di Valle Aurina, In Alto Adige, costato la vita a sette persone. “Ho vinto la mia battaglia contro il cancro. Sono diventata più forte e ho cambiato la mia visione della vita” aveva spiegato la ragazza su social. Leggi la notizia su fanpage

