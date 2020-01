Tour de France 2020: annunciate le due Wild Card. Saranno B&B Vital Concept e Arkéa – Samsic (Di martedì 7 gennaio 2020) Arrivata oggi l’ufficialità. ASO, la società che organizza il Tour de France, ha scelto ed annunciato le due Wild Card per la prossima edizione della Grande Boucle, al via in estate da Nizza. Saranno le due compagini transalpine B&B Vital Concept e Arkéa – Samsic, attesa soprattutto per la seconda, tra le protagoniste del mercato con l’acquisto di Nairo Quintana. Esclusione per la Circus – Wanty – Gobert, che era stata invitata nelle ultime stagioni. Le squadre al via diventano dunque 22, oltre alle Wild Card e alle 19 compagini World Tour ci sarà anche la Total Direct Energie, vincitrice della Classifica UCI tra le Professional. #TDF2020 Teams The following teams will participate in the #TDF2020: The 19 UCI WorldTeams.<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f30d.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

SpazioCiclismo : Sono Arkéa - Samsic e B&B Vital Concept le ultime due squadre invitate da ASO per il #TDF2020 - waltersantillo : RT @GastoneNencini: Condividiamo appieno l'intitolazione di una via in Firenze. GASTONE NENCINI, uno dei 7 italiani ad aver vinto il Tour… - GastoneNencini : Condividiamo appieno l'intitolazione di una via in Firenze. GASTONE NENCINI, uno dei 7 italiani ad aver vinto il T… -