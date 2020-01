Torquati: verificare impatto chiusura galleria Giovanni XXIII su strutture sanitarie (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Oggi, oltre alla raccolte firme promosse dei cittadini e le svariate voci di indignazione, si e’ aggiunto l’appello dell’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che chiede di verificare giustamente l’impatto della prevista chiusura della galleria Giovanni XXIII sulle strutture sanitarie del Policlinico Gemelli e del San Filippo Neri, al fine di non pregiudicarne l’attivita’ assistenziale e di emergenza”. “Il Comune ascolti le richieste dei cittadini e della Regione Lazio e valuti prendendosi la responsabilita’ di realizzare gli interventi in altro periodo considerando anche la soluzione di un cantiere notturno. Non si tratta di polemiche, ma di saper gestire la complessita’ di una Citta’ come Roma. Non si puo’ tenere ostaggio un intero quadrante per mesi”. ... Leggi la notizia su romadailynews

