Torino-Genoa, Coppa Italia 2020: programma, orari, tv, probabili formazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Nel corso di questa settimana tornerà in scena la Coppa Italia 2020, partita durante la scorsa estate con i vari turni preliminari e pronta ad entrare finalmente nel vivo con gli ottavi di finale. La prima partita in programma sarà Torino-Genoa, che costituirà una sorta di antipasto in attesa dell’abbuffata della prossima settimana, quando si giocheranno gli altri sette match in calendario. Andiamo ora a vedere data, orari e probabili formazioni di quest’incontro, indicando anche su quali canali tv sarà trasmesso. I granata sono stati piuttosto deludenti in questa prima parte di stagione, venendo eliminati ai preliminari in Europa League e partendo a rilento in campionato, dove hanno raccolto 24 punti nelle prime 18 giornate. Il convincente successo di domenica sera in casa della Roma potrebbe però rappresentare un momento di svolta per la squadra di Walter Mazzarri e la ... Leggi la notizia su oasport

