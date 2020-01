Torino, è emergenza inquinamento. I medici: “Preoccupazione per i possibili danni alla salute” (Di martedì 7 gennaio 2020) “La situazione dell’inquinamento atmosferico a Torino continua a essere critica ed è fonte di preoccupazione per i possibili danni alla salute: occorre affrontarla con serietà e tempestività“, sono le allarmanti parole dell’Ordine dei medici di Torino che commentano gli alti livelli di concentrazione di Pm10, particulate matter, nientemeno che il particolato che si trova nell’atmosfera composto da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide che possono avere gravi impatti sulla salute. Torino, le polveri sottili minacciano la città Le condizioni atmosferiche, prive di piogge e vento, ristagnano l’aria torinese imprigionando nell’atmosfera polveri sottili che da giorni ormai hanno aumentato la loro concentrazione oltrepassando i limiti. Niente di nuovo per Torino, si direbbe, finita tristemente in cima alla classifica stilata da Legambiente, indicata come città che più di tutte ... Leggi la notizia su thesocialpost

