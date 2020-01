Tiziano Ferro e il marito Victor: la coppia paparazzata insieme a Latina [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Sorrisi, sguardi innamorati e dita intrecciate: Tiziano e Victor sono più affiatati che mai. Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la coppia di neosposi a Latina, dove vive la famiglia del cantante. Un anno d’oro Il 2019 di Tiziano Ferro si è chiuso in positivo: “Accetto Miracoli” primo in tutte le classifiche, alcune tappe del tour sono completamente sold out da mesi -tanto che le date sono state doppiate, ndr- e il suo cuore vagabondo ha finalmente trovato casa… Victor, ha sposato Victor. Il 2020 si apre dunque con rosee prospettive e per accogliere al meglio il nuovo anno, Ferro ha scelto di trascorrere le vacanze con la propria famiglia, mamma, papà, il fratello Flavio e Victor, a Latina, in provincia di Roma. Una bella cartolina che ci restituisce un’immagine luminosa di famiglia felice: mancano solo i ... Leggi la notizia su velvetgossip

