The Mandalorian | Jon Favreau spiega perché Baby Yoda non è Yoda

Il creatore di The Mandalorian Jon Favreau ha spiegato il motivo per cui Baby Yoda non è il Maestro Yoda in un'intervista sul red carpet dei Golden Globe. Da settimane i fan della serie Disney+ The Mandalorian si chiedono se Baby Yoda sia legato più o meno direttamente al Maestro Yoda. Ci ha pensato il creatore dello show Jon Favreau a rivelare la connessione specificando perché Baby Yoda non è Yoda. Le nostre prime impressioni su The Mandalorian non hanno trovato risposta nel quesito che assilla i fan e che riguarda l'origine di Baby Yoda. A chiarire la questione e il possibile legame della tenera creatura col Maestro Yoda, perno della saga di Star Wars, ci ha pensato Jon Favreau, intervistato sul red carpet dei Golden Globe.

