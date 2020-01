The Lord of the Rings: Gollum, lo studio di sviluppo condivide nuovi dettagli sul gioco in arrivo per PS5 ed Xbox Series X (Di martedì 7 gennaio 2020) The Lord of the Rings: Gollum non arriverà prima del 2021, ma lo studio di sviluppo Daedalic Entertainment ha voluto svelare qualche ulteriore dettaglio sul suo prossimo titolo, soffermandosi in particolare sull'iconico protagonista e sulle meccaniche di gioco.Secondo quanto traspare sulla rivista EDGE, lo studio di sviluppo creerà un Gollum che non rispecchia quello impersonato da Andy Serkis all'interno della trilogia cinematografica creata dal regista Peter Jackson. La storia avrà luogo anni prima degli eventi del romanzo de Il Signore degli Anelli, il che significa che verranno coinvolti nuovi personaggi secondari come Thranduil, il padre di Legolas.Gollum è descritto come un gioco di azione, che vi consentirà di sgattaiolare nei luoghi della Terra di Mezzo come Barad-Dur, la fortezza oscura nel cuore di Mordor. Ovviamente spazio verrà dato anche ai Nazgul, che presumibilmente ... Leggi la notizia su eurogamer

